Réalité virtuelle: oxymore ou pléonasme ? Aix-Marseille Université Le Cube Aix-en-Provence, lundi 8 avril 2024.

L’objet de cette conférence est de décrire ce que l’on appelle la réalité et les difficultés sociales liées à une réalité non partagée.

Docteur Marc REY, Président Institut national du sommeil et de la vigilance et ancien praticien hospitalier

A l’heure du métavers, la notion de réalité est bousculée pour un grand nombre de nos contemporains. A chacun sa réalité, peuvent dire les nihilistes, mais nous ne pouvons pas jouer impunément avec la notion de réalité.

La réalité doit être partagée pour nous permettre de vivre ensemble car nous devons habiter le même monde réel .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08 14:30:00

fin : 2024-04-08 16:00:00

Aix-Marseille Université Le Cube 5 Avenue Robert Schuman

Aix-en-Provence 13621 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur marie-ange.papa@univ-amu.fr

