Réalité virtuelle: Notre-Dame de Paris à 360° Micro-Folie du Pays Foyen, 17 septembre 2021, Sainte-Foy-la-Grande.

le vendredi 17 septembre à Micro-Folie du Pays Foyen

### Venez découvrir en exclusivité la vidéo en réalité virtuelle sur Notre-Dame de Paris à 360°. Aujourd’hui, alors que le monument est fermé pour restauration, Paris Musées et Ubisoft proposent une visite en réalité virtuelle chargée d’émotion. Le visiteur se trouve transporté à différents endroits du monument : de la nef au balcon, du parvis au toit et jusque dans les airs, porté par le son du célèbre orgue Cavaillé-Coll de la cathédrale. Le secteur des jeux vidéo se rapproche de plus en plus du monde de la Culture – Ubisoft crée des mondes virtuels riches en références culturelles et historiques, en collaboration avec des experts de tous horizons, linguistes, urbanistes, historiens… Il est donc apparu évident à Ubisoft de réutiliser son travail sur Notre-Dame de Paris, pour contribuer à montrer et à faire revivre cette merveille du Patrimoine mondial.

Gratuit. Sur inscription.

Micro-Folie du Pays Foyen 102 Rue de la République, 33220 Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:30:00 2021-09-17T12:30:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T17:00:00