Réalité virtuelle Médiathèque de Roanne Roanne Catégories d’évènement: Loire

Roanne

Réalité virtuelle Médiathèque de Roanne, 29 mars 2022, Roanne. Réalité virtuelle

du mardi 29 mars au samedi 2 avril à Médiathèque de Roanne

Coiffés d’un casque-oculus, immergez-vous à 360° dans PLANET de Momoko Seto, Recording antropia de François Vautier ou encore Strands of mind d’Adrian Meyer. **En partenariat avec le Festival Ciné Court Animé** **À partir de 12 ans, sur réservation au 04.77.23.71.66.** **Plus d’infos:** [http://www.mediathequesroannaisagglomeration.fr/evenements/realite-virtuelle](http://www.mediathequesroannaisagglomeration.fr/evenements/realite-virtuelle)

À partir de 12 ans, sur réservation

Sauter à pieds joints dans le film d’animation Médiathèque de Roanne 30 avenue de Paris, 42300 Roanne Roanne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-29T00:00:00 2022-03-29T23:59:00;2022-03-30T00:00:00 2022-03-30T23:59:00;2022-03-31T00:00:00 2022-03-31T23:59:00;2022-04-01T00:00:00 2022-04-01T23:59:00;2022-04-02T00:00:00 2022-04-02T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Roanne Autres Lieu Médiathèque de Roanne Adresse 30 avenue de Paris, 42300 Roanne Ville Roanne lieuville Médiathèque de Roanne Roanne Departement Loire

Médiathèque de Roanne Roanne Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roanne/

Réalité virtuelle Médiathèque de Roanne 2022-03-29 was last modified: by Réalité virtuelle Médiathèque de Roanne Médiathèque de Roanne 29 mars 2022 Médiathèque de Roanne Roanne Roanne

Roanne Loire