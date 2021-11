Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Réalité virtuelle Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Réalité virtuelle Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 29 février 2020, Nevers. Réalité virtuelle

le samedi 29 février 2020 à Centre Culturel Jean Jaures de Nevers

Plongez dans les univers de notre panel de jeux pendant des séances de 30 minutes. Incarnez une grenouille gourmande, aidez une souris aventurière, visitez Versailles ou défoulez vous dans un jeu d’arcade rétro !

Réservé aux abonnés du réseau des médiathèques de l’agglomération de Nevers. Réservation conseillée.

Deux fois par mois, venez vivre une expérience forte et immersive ! Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-02-29T10:00:00 2020-02-29T12:30:00;2020-02-29T14:00:00 2020-02-29T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Adresse 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers