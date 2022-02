RÉALITÉ VIRTUELLE AVEC BEAT SABER Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Médiathèque le Passe Muraille, le mercredi 2 février à 14:00

La réalité virtuelle est à portée de sabre laser ! Du casque Oculus Rift S, tu seras équipé ; Le défi du sabre laser, dans un jeu au rythme musical effréné, tu viendras relever ! « Beat Saber » est un jeu de rythme en réalité virtuelle très original, où l’objectif est de trancher des cubes qui arrivent sur vous au rythme de la musique. Inscription sur place le jour même Tout public à partir de 10 ans

Gratuit, pour adultes et jeunes de plus de 10 ans

