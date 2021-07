Chef-Boutonne Chef-Boutonne Chef-Boutonne, Deux-Sèvres Réalisez vos apéros zéro déchets Chef-Boutonne Chef-Boutonne Catégories d’évènement: Chef-Boutonne

Deux-Sèvres

Réalisez vos apéros zéro déchets Chef-Boutonne, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Chef-Boutonne. Réalisez vos apéros zéro déchets 2021-07-28 – 2021-07-28

Chef-Boutonne Deux-Sèvres Réalisez vos apéros zéro déchets Salle du Tilleul – Tillou

10h – Gratuit L’été est là et vous avez envie d’épater vos amis lors de vos apéritifs

ou buffets !

Participez à l’atelier de confection de tartinades à base de légumes

secs et légumes bio locaux, accompagnés de jus de fruits frais de

saison, proposé par les Ateliers de la Simplicité. Dégustation sur place et à emporter (pensez à apporter vos boîtes

hermétiques, votre tablier). Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en

vigueur. Sur réservation au 05 49 29 80 04 ou accueil@chef-boutonne.fr Mairie de Chef-Boutonne

Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr Réalisez vos apéros zéro déchets Salle du Tilleul – Tillou

10h – Gratuit Participez à l’atelier de confection de tartinades à base de légumes

secs et légumes bio locaux, proposé par les Ateliers de la Simplicité. Sur réservation au 05 49 29 80 04 ou accueil@chef-boutonne.fr Réalisez vos apéros zéro déchets Salle du Tilleul – Tillou

10h – Gratuit L’été est là et vous avez envie d’épater vos amis lors de vos apéritifs

ou buffets !

Participez à l’atelier de confection de tartinades à base de légumes

secs et légumes bio locaux, accompagnés de jus de fruits frais de

saison, proposé par les Ateliers de la Simplicité. Dégustation sur place et à emporter (pensez à apporter vos boîtes

hermétiques, votre tablier). Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en

vigueur. Sur réservation au 05 49 29 80 04 ou accueil@chef-boutonne.fr Mairie de Chef-Boutonne

Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr Pixabay dernière mise à jour : 2021-06-18 par

Détails Catégories d’évènement: Chef-Boutonne, Deux-Sèvres Étiquettes évènement : Autres Lieu Chef-Boutonne Adresse Ville Chef-Boutonne lieuville 46.15148#-0.12052