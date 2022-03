Réalisez un thaumatrope Musée des arts et métiers Paris Catégorie d’évènement: Paris

Réalisez un thaumatrope Musée des arts et métiers, 14 mai 2022, Paris. Réalisez un thaumatrope

le samedi 14 mai à Musée des arts et métiers

Après avoir découvert différents jouets optiques, les familles réalisent un thaumatrope sur le thème de la nuit. Public : enfants de 7 à 12 ans obligatoirement accompagnés d’un adulte. Réservation le jour même à l’accueil du musée (à partir de 18h). Horaires : 18h30, 19h, 19h30, 20h, 20h30, 21h, 21h30, 22h (durée : 20 min) Rendez-vous : salle d’actualité, 1er étage

Gratuit. Inscription le jour même à l’accueil du musée (à partir de 18h).

Atelier en famille. Après avoir découvert différents jouets optiques, les familles réalisent un thaumatrope sur le thème de la nuit. Musée des arts et métiers 60 rue Réaumur 75003 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T18:45:00;2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T19:20:00;2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T19:50:00;2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T20:20:00;2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T20:50:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T21:20:00;2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T21:50:00;2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T22:20:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Musée des arts et métiers Adresse 60 rue Réaumur 75003 Paris Ville Paris lieuville Musée des arts et métiers Paris Departement Paris

Musée des arts et métiers Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Réalisez un thaumatrope Musée des arts et métiers 2022-05-14 was last modified: by Réalisez un thaumatrope Musée des arts et métiers Musée des arts et métiers 14 mai 2022 Musée des Arts et Métiers Paris Paris

Paris Paris