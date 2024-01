Réalisez un pochon de voyage imperméable pour savon solide Académie du climat Paris, samedi 20 janvier 2024.

Le samedi 20 janvier 2024

de 14h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

Explorons des solutions couture zéro déchets pour votre salle de bain !

Utilisateurs de machine à coudre, cet atelier est fait pour vous !

Pour faciliter vos départs en vacances et rester dans une démarche de salle de bains zéro déchets, venez upcycler vos tissus en créant votre Pochon de voyage imperméable pour savon, shampooing ou dentifrice solide.

L’équipe de l’Académie du Climat vous propose un atelier pour approfondir vos notions de couture en réalisant un pochon de voyage imperméable pour savon solide.

Que faut-il apporter ?

Une vieille nappe, une serviette et une toile de tissu épais

Atelier accessible dès 14 ans !

Le nombre de place est limité à 10 participants.

INFO-CLIMAT – APPRENDRE À COUDRE, RÉPARER, TRANSFORMER SES VÊTEMENTS, ÇA CHANGE QUOI ? Chaque année, chaque Français.e achète en moyenne 10 kg de vêtements, de linge de maison et de chaussures. Le textile fait partie des industries les plus impactantes au monde ! La production d’un jean utilise 8 000 L d’eau, et il parcourt l’équivalent de 1,5 fois le tour du monde avant d’arriver en boutique. Et seulement ⅓ de nos vêtements sont actuellement collectés et triés pour être réutilisés ou recyclés… Apprendre à réparer soi-même ses vêtements et à créer ses propres accessoires en tissus de récup’ c’est agir pour la planète !

☕️ La Buvette de l’Académie est ouverte du mercredi au samedi de 11h à minuit !

Au déjeuner, venez déguster des plats végétariens, de saison et ultra locaux cuisinés par Sumac & Romarin. Au goûter, des gâteaux et pâtisseries et en soirée des petits plats à partager. À toute heure, bières, vins, boissons chaudes et fraîches !

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

Contact : https://www.academieduclimat.paris/evenements/realisez-un-pochon-de-voyage-impermeable-pour-savon-solide/ https://www.eventbrite.fr/e/billets-realisez-votre-pochon-de-voyage-impermeable-pour-savon-solide-790200269277?aff=oddtdtcreator

