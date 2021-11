Genève MEG Genève Réaliser une synthèse sonore MEG Genève Catégorie d’évènement: Genève

MEG, le mercredi 15 décembre à 18:00

Dans le cadre de la résidence d’artistes «Extra Muros Geneva 2021», le MEG a le plaisir d’accueillir Maxime Dangles, créateur et producteur de musiques spatialisées. Ableton live a transformé nos méthodes de composition et de performance en introduisant des processus de travail inédits dans la production musicale. Cette révolution technologique à ouvert des horizons nouveaux à de nombreux producteurs donc Maxime Dangles qui viendra nous montrer comment réaliser la synthèse sonore à l’aide de Max for Live.

CHF 0.-

Atelier d’initiation à la synthèse sonore avec le logiciel Max for Live, par Maxime Dangles. Le mercredi 15 décembre à 18h (en anglais). MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T18:00:00 2021-12-15T19:30:00

