2022-11-25 19:00:00 – 2022-11-25 Serge Zimmermann vous expliquera comment réaliser une maquette d’un monument historique en prenant exemple sur la maquette de la Tour carrée de Loudun, qu’il a réalisée.

Si vous êtes fan de maquettes, venez aussi expliquer comment vous faites ! train, avion…

Si vous êtes fan de maquettes, venez aussi expliquer comment vous faites ! train, avion…

