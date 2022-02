Réaliser une chronique radio en breton Centre culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur, 5 mars 2022, Saint-Herblain.

Qu’est-ce qu’une chronique ? Choisissez un sujet qui vous plaît, cherchez des informations. Un sujet à traiter entre 2 minutes et 5 minutes. Faire des phrases courtes et au présent. Apprendre à parler au micro et enregistrer. Voici le but de cet atelier mené par Marianne de [Radio Naoned](https://www.radionaoned.bzh/fr/) et Liza de [Kentelioù an Noz](http://breton-nantes.bzh/) ! 2 ateliers : * 10h à 13h * 14h à 17h

gratuit

Centre culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur 12 avenue de l’angevinière Saint herblain Saint-Herblain Sillon de Bretagne Loire-Atlantique



