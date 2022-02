Réaliser un ourlet à la main Le Recycl’lab Reims Catégories d’évènement: Marne

Cet atelier de couture pour débutants a pour but de vous apprendre à réaliser un ourlet rapidement et facilement à la main, sans matériel particulier. En prolongeant la durée de vie de vos vêtements. Vous pourrez réduire votre consommation de vêtements et faire des économies tout en réduisant votre empreinte carbone, l’industrie de la mode ayant des conséquences humaines et environnementales désastreuses. N’oubliez pas de ramener un pantalon sur lequel vous aimeriez faire un ourlet ! [Inscrivez-vous](https://grandreims1.espacerendezvous.com/client/index.html?domain=https://grandreims1.espacerendezvous.com&lang=fr&mb=grandreims1&pro=recycllab&forService=38)

Sur inscription, gratuit

Apprendre à réaliser un ourlet à la main, un projet de couture pour débutants, sans matériel, qui vous permettra de donner une seconde vie à vos pantalons. Le Recycl’lab 1 place Claudel 51 100 REIMS Reims Marne

