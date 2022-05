Réaliser mes tisanes

2022-07-02 – 2022-07-02 Lors d’une balade, venez récolter vos plantes sauvages et médicinales.

Apprenez à les sécher, les conserver et à créer vos propres tisanes en utilisant aussi des plantes aromatiques. Rendez-vous les samedis 2, 9, 23 et 30 juillet de 9h00 à 11h00 au 10 rue du rond d’Orléans à Barisis-aux-Bois. Tarif : 15€ Informations et inscriptions au 06 27 65 78 86 ou par mail tiphany.gregoire@gmail.com Lors d’une balade, venez récolter vos plantes sauvages et médicinales.

