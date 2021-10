Paris Bibliothèque Colette Vivier île de France, Paris Réalise une fresque en compagnie d’un artiste aventurier Bibliothèque Colette Vivier Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Réalise une fresque en compagnie d’un artiste aventurier Bibliothèque Colette Vivier, 20 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 20 novembre 2021

de 13h30 à 16h30

gratuit

La nature gagne du terrain… et on va l’aider! Dans le cadre du Temps fort “On se bouge pour la planète”, nous invitons les enfants à s’associer à cette embellie verte en réalisant une fresque colorée dans la cage d’escalier de la Bibliothèque Colette Vivier. Inscriptions ouvertes à partir du 2 novembre pour les enfants entre 8 et 12 ans La nature s’invite en ville, elle étend son réseau tentaculaire au pied des arbres, entre les immeubles, dans les parcs et les jardins potagers. C’est le moment de convier le chant des oiseaux, le souffle du vent et la faune sauvage pour en voir de toutes les couleurs.

Cet atelier sera animé par Nathanael Mikles, artiste aventurier multi-crayonniste ! Animations -> Atelier / Cours Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron Paris 75017

13 : Brochant (77m) 13 : La Fourche (539m)

Contact :Bibliothèque Colette Vivier 0142286994 bibliotheque.colette-vivier@paris.fr 0142286994 Animations -> Atelier / Cours Bibliothèques;Enfants

Date complète :

2021-11-20T13:30:00+01:00_2021-11-20T16:30:00+01:00

Nathanael Mikles

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Colette Vivier Adresse 6 rue Fourneyron Ville Paris lieuville Bibliothèque Colette Vivier Paris