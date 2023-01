Réalise un reportage dans les coulisses d’un théâtre Association Images et Mots Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Réalise un reportage dans les coulisses d'un théâtre Association Images et Mots, 20 février 2023, Paris. Du lundi 20 février 2023 au vendredi 24 février 2023 :

jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

mercredi

de 14h00 à 18h00

mardi

de 09h30 à 19h00

lundi

de 10h30 à 16h30

. payant

De l’écriture à la projection : les stages Filmer & Monter d’Images & Mots offrent une approche complète de la réalisation en vidéo. Pour ce stage, nous réaliserons un reportage dans les coulisses du théâtre Les Déchargeurs à Paris, non loin de Châtelet. Ruche créative dirigée depuis 2021 par Adrien Grassard, Les Déchargeurs accueille des spectacles et événements variés : pièces, seul-en-scène, concerts, rencontres entre artistes et programmateurs, auteurs et public. Théâtre engagé, il soutient la jeune création et accompagne des compagnies émergentes aussi bien que des artistes à la notoriété bien établie. Mais un théâtre, comment ça « marche » ? Quels sont les différents métiers qui y cohabitent, qui sont les acteurs de ce ballet qui permet aux spectateurs de découvrir chaque soir, dans les deux salles du théâtre, le travail des artistes ? Les stagiaires pourront filmer et photographier tous les espaces du théâtre, les temps forts d’une journée depuis l’ouverture jusqu’aux applaudissements du soir, l’équipe et les artistes. Ils réaliseront plusieurs interviewes, à la rencontre des créateurs comme des techniciens. Enfin, le montage orchestrera cette plongée dans les coulisses du théâtre, à partir des grands thèmes choisis ensemble. Chaque jeune participera à toutes les étapes, pour cette réalisation collective (écriture, captation vidéo et photo, interviewes, montage). En savoir plus sur Les Déchargeurs : https://www.lesdechargeurs.fr Organisation des journées : Lundi : 10h30-16h30 (préparation du tournage, écriture des grandes séquences et des interviewes ; exercices pratiques de prise en main du matériel) Mardi : 9h30 – 19h : tournage aux Déchargeurs, jusqu’aux spectacles du soir. Mercredi : 14h-18h : dérushage (regarder chaque séquence tournée, nommer les plans et les sons, et commencer à réfléchir au montage). Jeudi : 10h-17h : montage et compléments éventuels de tournage (plans de coupe, voix-off…) Vendredi : 10h-17h : montage. 17h : projection du film. Association Images et Mots 7 rue Fabre d’Eglantine, 75012 75020 Paris Contact : https://imagesetmots.co/stage-video-cinema-ados-tournage-montage-paris/ https://imagesetmots.co/stage-video-cinema-ados-tournage-montage-paris/

