Réalise un clip diy Musée de Micro Folie Auxerre, samedi 9 mars 2024.

Réalise un clip diy Musée de Micro Folie Auxerre Yonne

Faire un clip c’est un peu toujours le même casse-tête quand tu es un artiste indépendant, parce que si tu avais un gros budget et plein de contacts, tu appellerais ton pote Michel Gondry et il ferait danser des robots et des femmes en maillots de bains sur des escaliers pendant 4.01min dans une ambiance disco-futuriste. Mais t’inquiète pas, avec une bonne idée, une bonne orga et un peu de débrouille, on y arrive ! La vidéo est aujourd’hui au cœur du développement de tout projet musicaux, c’est un incontournable pour affirmer ton identité artistique. Concrètement, on va jaser pendant trois heures et tu repartiras avec des idées et des conseils pratiques (orga, prod, real, matos, trouver des sous et des tips parfois inspirés de Mac Gyver ). Venez avec vos idées de projets et si vous vous n’en n’avez pas encore, venez vous inspirer.

Venez avec votre smart phone et toute votre créativité ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 14:00:00

fin : 2024-03-09 17:00:00

Musée de Micro Folie 26 Place de l’Hôtel de Ville

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

