Réalise ton premier caneva, 3 novembre 2022, .

Réalise ton premier caneva



2022-11-03 – 2022-11-03

Apprends pas à pas la base du tricot !

Qu’ils soient déjà adeptes des arts créatifs, novices ou simplement curieux de nouvelles activités, offrez à vos enfants un atelier fun et ludique pour leur apprendre les rudiments des arts du fil.

Dans cet atelier, Julia leur apprendra le caneva une technique tendance et bonne pour le moral ! Accessible et plus simple que la broderie, ils apprendront à utiliser et manier fils et aiguilles pour réaliser leur propre tableau haut en couleur. Tous les outils nécessaires seront fournis. Bienveillance et bonne humeur garanties !

Atelier accessible :

– aux enfants seuls à partir de 8 ans

– aux enfants accompagnés à partir de 4 ans

Atelier offert pour l’accompagnateur

DÉROULÉ DE L’ATELIER

Apprendre les bases du caneva

Savoir utiliser une aiguille à laine

Apprendre à tisser en demi-point

Savoir démarrer et arrêter un fil

Les enfants repartent avec leur création !

Animation à partager en famille pour les enfants de 4 à 8ans. Les enfants de plus de 8ans peuvent venir seul.

charlotte@maisondesateliers.com +33 3 85 36 74 45

