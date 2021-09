Marseille La salle gueule Bouches-du-Rhône, Marseille Realise Party Gériatrie + Ran +Surprise du GG La salle gueule Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Prix libre, tous les bénefs de la soirée seront reversées à l’asso Le Mamba ! Petite Sauterie pour fêter la sortie de l’album de Gériatrie viendez nous voir on sera avec des projets cool de potes venus de tous horizons! Gériatrie (Free Noise Mars) + RAN (hxc grind d-beat from Lyon) + Surprise du GG (Noise Xp Marseille) plus d’info a venir.

