Réalisation pochette vinyle Le Malesherbois Le Malesherbois Catégories d’évènement: 45330

Le Malesherbois

Réalisation pochette vinyle Le Malesherbois, 5 juin 2022, Le Malesherbois. Réalisation pochette vinyle Le Malesherbois

2022-06-05 – 2022-06-05

Le Malesherbois 45330 Réalisation d’une pochette vinyle.

Découvrez leur histoire, créez ou réinventez une pochette personnalisée à partir d’un modèle ou de votre seule imagination.

Tarif: 20€ à partir de 8 ans. +33 2 38 33 22 67 Réalisation d’une pochette vinyle.

Découvrez leur histoire, créez ou réinventez une pochette personnalisée à partir d’un modèle ou de votre seule imagination.

Tarif: 20€ à partir de 8 ans. Le Malesherbois

dernière mise à jour : 2022-05-28 par

Détails Catégories d’évènement: 45330, Le Malesherbois Autres Lieu Le Malesherbois Adresse Ville Le Malesherbois lieuville Le Malesherbois Departement 45330

Le Malesherbois Le Malesherbois 45330 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-malesherbois/

Réalisation pochette vinyle Le Malesherbois 2022-06-05 was last modified: by Réalisation pochette vinyle Le Malesherbois Le Malesherbois 5 juin 2022 45330 Le Malesherbois

Le Malesherbois 45330