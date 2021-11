Bègles Jardin l’Ephémère Bègles, Gironde Réalisation d’un sapin de Noël 100% palettes ! Jardin l’Ephémère Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

Réalisation d’un sapin de Noël 100% palettes ! Jardin l’Ephémère, 26 novembre 2021, Bègles. Réalisation d’un sapin de Noël 100% palettes !

Jardin l’Ephémère, le vendredi 26 novembre à 14:00 Nombre de places : 10. Inscription obligatoire. Adhésion à l’association à prix libre.

Venez réaliser votre sapin de Noël en matériau de récupération. Jardin l’Ephémère Rue du Général Faidherbe Bègles Bègles Terres Neuves Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T14:00:00 2021-11-26T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Jardin l’Ephémère Adresse Rue du Général Faidherbe Bègles Ville Bègles lieuville Jardin l’Ephémère Bègles