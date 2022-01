Réalisation d’un film d’animation à la médiathèque de Coye-la-Forêt Coye-la-Forêt Coye-la-Forêt Catégories d’évènement: Coye-la-Forêt

Oise

Réalisation d’un film d’animation à la médiathèque de Coye-la-Forêt Coye-la-Forêt, 16 février 2022, Coye-la-Forêt. Réalisation d’un film d’animation à la médiathèque de Coye-la-Forêt Coye-la-Forêt

2022-02-16 14:00:00 – 2022-02-16 16:00:00

Le mercredi 16 février à 14h, les équipes de la Médiathèque départementale de l'Oise proposent aux enfants entre 8 et 12 ans de créer un film d'animation, grâce à la technologie de la Caméra Hue. Inscription obligatoire : 03.64.22.04.53 ou bibliotheque@coye.fr

Coye-la-Forêt

Détails Catégories d’évènement: Coye-la-Forêt, Oise Autres Lieu Coye-la-Forêt Adresse Ville Coye-la-Forêt lieuville Coye-la-Forêt