Réalisation de décorations de Noël pour la maison et le sapin Brest, 19 décembre 2021, Brest.

Réalisation de décorations de Noël pour la maison et le sapin Les ateliers des Capucins 25 rue de Pontaniou Brest

2021-12-19 13:30:00 – 2021-12-19 18:00:00 Les ateliers des Capucins 25 rue de Pontaniou

Brest Finistère

Organisé par l’association Ré-création.

Au programme, entre autres : création de petits objets artisanaux et artistiques, de cartes, d’enveloppes originales et de papier cadeau personnalisé, de décors et de dessous de tables, de guirlandes de papier colorées et de suspensions

poétiques.

De 14 h à 14 h 30 et de 15 h à 16 h, atelier parents-enfants (six parents et six enfants maximum); de 14 h 30 à 15 h et de 16 h 30 à 17 h, atelier pour enfants (plus de 6 ans, quatre enfants maximum).

Sur inscription.

Port du masque et respect des gestes barrières obligatoires.

Contact : contact@ateliersdescapucins.fr

contact@ateliersdescapucins.fr +33 2 98 37 36 00

Organisé par l’association Ré-création.

Au programme, entre autres : création de petits objets artisanaux et artistiques, de cartes, d’enveloppes originales et de papier cadeau personnalisé, de décors et de dessous de tables, de guirlandes de papier colorées et de suspensions

poétiques.

De 14 h à 14 h 30 et de 15 h à 16 h, atelier parents-enfants (six parents et six enfants maximum); de 14 h 30 à 15 h et de 16 h 30 à 17 h, atelier pour enfants (plus de 6 ans, quatre enfants maximum).

Sur inscription.

Port du masque et respect des gestes barrières obligatoires.

Contact : contact@ateliersdescapucins.fr

Les ateliers des Capucins 25 rue de Pontaniou Brest

dernière mise à jour : 2021-12-14 par