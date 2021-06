Paris Cour Oasis de l'école Emeriau Paris Réalisation de court-métrages d’animation Cour Oasis de l’école Emeriau Paris Catégorie d’évènement: Paris

Hollywood n’a qu’à bien se tenir ! Apprends une technique du cinéma et réalise ton propre court-métrage d’animation ! Le monde du cinéma vous fait rêver ou vous êtes tout simplement curieux ? Les membres d’Acides Animés s’installeront dans la cour Emeriau afin de vous faire découvrir des pratiques d’animation simples et accessibles. Créez votre propre court-métrage grâce à des personnages en pâte à modeler, en carton ou en papier auxquels les animateurs donneront ensuite vie grâce à la stop motion. L’équipe propose aussi de réaliser des jeux optiques en papier ou en carton tels que les thaumatropes et zootropes qui créent une illusion de mouvement. COUR OASIS Depuis 2018, le programme Oasis FEDER verdit les cours d’écoles parisiennes afin de lutter contre le réchauffement climatique. Découvrez ces nouveaux îlots de fraîcheur près de chez vous et profitez des animations culturelles, sportives et solidaires proposées par les associations locales et la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement ! Plus d’informations sur le programme Oasis FEDER et les ouvertures de la cour Emeriau : https://daiclic.org/cours-oasis/ Pour information, les masques sont obligatoires dans la cour dès l’âge de 6 ans. Au plaisir de vous retrouver le samedi 3 juillet ! Animations -> Atelier / Cours Cour Oasis de l’école Emeriau 16 Rue Emeriau Paris 75015 Contact :Acid Animées https://daiclic.org/cours-oasis/ https://twitter.com/ligueparis?lang=fr Animations -> Atelier / Cours Solidaire;Insolite;Geek;Cinéma;Plein air;En famille;Enfants

