[Réal] Festival La Cosmoguinguette Jouques, 9 juillet 2022, Jouques.

[Réal] Festival La Cosmoguinguette

Chemin du Couloubleau Parc du Couloubleau Jouques Bouches-du-Rhône Parc du Couloubleau Chemin du Couloubleau

2022-07-09 16:00:00 16:00:00 – 2022-07-09 00:30:00 00:30:00

Parc du Couloubleau Chemin du Couloubleau

Jouques

Bouches-du-Rhône

Programmation



DJ Oil (DJ set)

Originaire de Marseille, Lionel Corsini est producteur, auteur et DJ depuis 1988. Fondateur des Troublemakers (300 000 albums vendus), il est également compositeur pour le cinéma et la télévision. Son nouveau projet s’appelle « Blind Voodoo », aboutissement de 10 ans de travail dans plus de 30 pays d’Afrique et de la rencontre avec FFF (groupe funk rock français) et Niktus (basse). Ce projet sort en 2022 chez R&S, label emblématique de la scène électro mondiale (Aphex Twin, Derrick May, Richie Hawtin).



Chu Chi Cha (cumbia electro acoustique / live)

Duo d’instrumentistes et chanteurs franco-chilien, Chu Chi Cha mélange cumbia et musique électro dans une frénésie électroacoustisque. Les rythmes envoutants du son latino colorés par les mélodies d’accordéon et de violon viennent se glisser dans l’atmosphere explosive de leurs boîtes à rythme. A son arrivée à Marseille pendant le confinement (2020), le groupe s’est inspiré du visage apocalyptique du monde pour explorer ses limites musicales et s’aventurer vers le son des machines électroniques.



Ban d’I Bong (pop sebene)

Le groupe Ban D’l Bong (arrière petit-fils du monde en langue Punu) a donné naissance à un nouveau style musical : la pop sebene, prenant racine dans la rumba congolaise, et fusionnant musique pop, slam, rock, afrobeat et reggae. Carrefour des langues, boulevard des rythmes ensoleillés, le projet Ban D’l Bong fait passer des messages à la fois engagés, mais aussi drôles et décalés en plusieurs langues.



FFTP (bass music, world / live)

FFTP est un globetrotteur faisant de l’ailleurs sa source d’inspiration. De Mumbai à Saigon, il rapporte de ses voyages sons et saveurs pour composer une musique éclectique, oscillant entre Trip Hop, House, Trap et Jungle.



Warm-up : Jambo (afro) & Triëm (house-disco)

Triëm et Jambo, 2 artistes du Collectif Cosmographique proposeront un warm-up basé sur une sélection de vinyles afro, disco et house pour lancer la soirée sur des airs chaleureux et dansants.

—————

Tournois

Pétanque, molky, palets breton

Voyagez dans l’univers de Cosmographique le temps d’une journée à travers des concerts, DJ set, expositions et jeux dans une ambiance détendue et estivale.

+33 4 42 63 75 04

