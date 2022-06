[Réal] Festival Jouques, 8 juillet 2022, Jouques.

[Réal] Festival

Jouques Jouques Bouches-du-Rhône

2022-07-08 – 2022-07-17

Jouques

Bouches-du-Rhône

[Cinéma et réalisateur]

19h au Centre Socioculturel



21h au Domaine de Villemus

[Concerts & animations] Cosmographique

16h-23h30 au Parc du Couloubleau

Concerts, DJ set, expositions et jeux dans une ambiance détendue et estivale

Programmation :

– DJ Oil (DJ set)

– Chu Chi Cha (cumbia electro acoustique / live)

– Ban d’I Bong (pop sebene)

– FFTP (bass music, world / live)

– Warm-up : Jambo (afro) & Triëm (house-disco)

Tournois : Pétanque, molky, palets breton



16h-19h au Parc du Couloubleau

Compagnie ARTIS et saynètes théatrales jouées en boucle au Catalan de 16h30 à 18h30

Inscription sur place, le jour même / 3€

[Théâtre de rue] Compagnie Artis





[Théâtre]

17h au Centre Socioculturel

________________________________________________________________





[Jeux et animations] Comité des fêtes de Jouques

dans le Grand Pré



[Apéro-Concerts]

19h à Ma Petite Campagne

________________________________________________________________





[Concert] Sam & Alexia Music

19h au Stade de foot





[Cinéma plein-air]

21h30 au Stade de foot

________________________________________________________________





[Repas – Concert & bal] Comité des fêtes de Jouques

19h – Parking du Grand Pré

________________________________________________________________







[Spectacle] Cie En corps en l’air

18h dans le Grand Pré



[Spectacle] Cie Azeïn

20h30 dans le Grand Pré



le long du jeu de boules – 16h-22h

________________________________________________________________







[Stand-up] avec 3 humoristes dont Marcus Super Sympa et Florian Lex

20h30 dans le Grand Pré

________________________________________________________________







Première partie, musiques du monde

19h dans le Grand Pré





Massilia Sound System & Jeunesse DTR

21h30 dans Grand Pré

________________________________________________________________







14h – Grand Pré – Deffend



Baptème de voiture







[Théâtre]

18h au Centre Socioculturel



Le voici, le voilà Le [Réal] Festival débarque à Jouques, du 8 au 17 juillet !

Danse, concert, cinéma plein air, spectacles…et plein de surprises au rendez-vous !

Jouques

