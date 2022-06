[Réal] Festival 8e Marche populaire des senteurs et escale théâtrale Jouques, 9 juillet 2022, Jouques.

[Réal] Festival 8e Marche populaire des senteurs et escale théâtrale

Parc du Couloubleau Jouques Bouches-du-Rhône Commune de Jouques Provence Tourisme / Commune de JouquesProvence Tourisme / Commune de Jouques

2022-07-09 16:00:00 16:00:00 – 2022-07-09 20:00:00 20:00:00

Jouques

Bouches-du-Rhône

Jouques

Assistez à de brèves saynètes théâtrales !



Cette année, la compagnie ARTIS de Jouques vous propose, lors d’une halte au

cours de votre marche, une escale originale. Au détour de l’un de nos superbes chemins provençaux, entre thym et lavande, vous aurez la surprise de découvrir des saynètes amusantes et décalées. À l’image des brèves de comptoir, ces instants de création prendront vie devant un Mas en pierre du 17 ème siècle au bord votre chemin de randonnée… l’occasion pour vous de vous ravitailler en joyeuse compagnie !



L’escale théâtrale a lieu au Catalan : les saynètes seront jouées en boucle, de

16h30 à 18h30.



– La marche dure environ 2h30 avec l’escale et la collation.



– Arrivée dernière limite pour validation des passeports au Couloubleau à 20h00

maximum. A la fin de la marche, vous recevrez un carnet international avec le tampon IVV validant la marche que vous venez de faire.



– Ne pas fumer, ni allumer de feu sur le parcours. Les enfants de moins de 10 ans seront accompagnés



– La marche aura lieu quelles que soient les conditions météorologiques sauf en cas d’arrêté préfectoral ou municipal.



Comment y participer ?



– Inscrivez-vous sur place, le jour même. Vous devez vous acquitter des frais d’assurance d’un montant de 3 € par marcheur et 6 € par famille (gratuit jusqu’à 10 ans).



– Assurance : une garantie responsabilité civile et des atteintes corporelles des participants est assurée par la FFSP auprès de MAIF. Le Bureau municipal de tourisme de Jouques décline toute responsabilité en cas de maladie, accident ou vol. L’inscription à la manifestation vaut déclaration de bonne santé.



– Débutez votre marche entre 16h et 17h afin d’assister aux saynètes théâtrales, durant le temps qu’il vous plaira !



– Suivez l’itinéraire balisé. Sur le parcours, un point de contrôle propose une collation.



– Au bout de 10 marches, la FFSP fournit un souvenir sous forme de pin’s, à accrocher au sac de marche par exemple.

C’est déjà la Haute Provence : la Marche des Senteurs est une randonnée là où poussent la lavande et le Pèbre d’ail, là où transhument les moutons, là où l’eau sort de terre pour s’écouler en une magnifique rivière : le Réal.

tourisme@jouques.fr +33 4 42 63 75 04 http://tourisme.jouques.fr/

