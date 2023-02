REAL BETIS – SAISON 2022/2023 STADE BENITO VILLAMARIN SEVILLE Catégorie d’Évènement: Séville

STADE BENITO VILLAMARIN SEVILLE 41012 . Samedi 04 février 2023 à 21h00 REAL BETIS / CELTA VIGOLiga – Saison 2022/2023Au stade Benito VillamarínCATEGORIES :Catégorie 1 : Tribune latérale (zone verte foncé sur le plan)Catégorie 2 : Virage (zone verte claire sur le plan)REMISE DES BILLETS :Attention, lors de l’achat de ce match vous recevrez une contremarque qui ne permet pas l’accès au stade.Les billets d’accès aux matchs seront envoyés par e-mail sous forme de e-ticket, au plus tard 48h avant le coup d’envoi.En cas de report et/ou changement d’horaire les billets restent valables pour la nouvelle date.Les prix comprennent :- Frais d’agence inclus- Frais de gestion inclus- Frais de location inclusLe billet d’accès direct au stade, ne comprenant pas les frais détaillés ci-dessus, aura une valeur faciale différente du billet acheté dans notre réseau.Le placement est garanti au minimum par paires. Pour les réservations plus nombreuses, nous ferons le maximum pour placer ensemble les participants, sous réserve de disponibilité. Téléphone d’assistance : 0034 600 042 580. Votre billet est ici Samedi 04 février 2023 à 21h00 REAL BETIS / CELTA VIGO

