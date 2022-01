> Ready > Players, LE nouveau festival dédié aux jeux vidéo ! Forum des images, 2 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du mercredi 02 février 2022 au dimanche 06 février 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h30 à 23h00

payant

Un festival entièrement dédié aux jeux vidéo, à leurs créateur·rices et aux joueur·ses !

Du 2 au 6 février au Forum des images participez à une célébration inédite du gaming avec tournois sur écran géant, game concert, démos, game jam, secrets de fabrication, master class, rétrogaming en présence de joueur.ses, créateur.rices et invité.es prestigieux·ses !

LES TEMPS FORTS DU FESTIVAL

Soirée d’ouverture



Ouverture du festival mercredi 2 février à 20h avec La scène du stream où Erwan Cario aborde les questions du stream tout en streamant avec ses invité·es (Nat’Ali, Mister MV et Ultia). La séance est suivie à 22h d’un game Concert impressionnant : Isabelle Moricheau crée la musique et accompagne en live cinq sessions de jeux, projetées sur grand écran ! En présence de Jehanne Rousseau (créatrice des studios Spiders), Mehdi Derfoufi, Tatiana Vilela dos Santos et Joelly Huin.

Master class & table ronde

Rendez-vous pour la master class avec l’invitée d’honneur, Jehanne Rousseau (Greedfall), sur l’envers du décor de la création d’un jeu vidéo en studio. Enfin, un incontournable : la table ronde Focus métiers, animée par Emmanuel Forsans, en présence de David Alvarez, Aymeric Hays-Narbonne, Alix Michel, Cédric Plessiet et David Téné !

Rencontres et dialogues autour du jeu vidéo

Que ce soit l’exclusivité des coulisses du jeu Sifu en avant-première, la rencontre exceptionnelle avec le vidéaste Benzaie autour du concept du « joueur-créateur » ou bien encore la session du jeu autobiographique Lie In My Heart de Sébastien Genvo, il y en a pour tous les goûts ! Ne ratez pas non plus le dialogue avec les Afrogameuses autour de la déconstruction des biais (in)conscients dans la création, le Game Jam TUMO Paris 1 (défi de créer un jeu vidéo en 3 jours) et la superbe rencontre avec la Team Vitality ! Evénement également : la soirée Panic! Cinéma jeudi 3 février à 21h15 avec la projection de The Road de John Hillcoat, en présence de Jad Saber et Florent Lebrun.

Grands tournois

Et si vous jouiez ensemble en public et sur écran géant ? Ce rêve de gamer·euse devient réalité avec les tournois du festival, ouverts à toutes et tous. Vendredi 4 et samedi 5 février à 21h30, rendez-vous pour le Grand Tournoi #1 et le Grand Tournoi #2. joueur·ses du dimanche comme « hardcore players » accepté·es !

Soirée de clôture

Pour la clôture du festival, venez assister à l’enregistrement en public et en direct du 500e épisode du célèbre podcast Silence on joue ! animé par Erwan Cario, en présence de nombreux·ses invité·es.

>> BON PLAN : bénéficiez d’un accès illimité au festival avec la carte Forum Festival (15 €) !

Forum des images 2 rue du cinéma, Westfield Forum des Halles Paris 75001

Contact : 0144766300 contact@forumdesimages.fr https://www.forumdesimages.fr/ https://www.facebook.com/Forumdesimages https://twitter.com/forumdesimages

