Changé Mayenne Changé Cette année, ETR et Laval Virtual s’allient à Microsoft pour organiser une Game Jam à laquelle tous les développeurs sont invités.

Le Ready Developer One se tiendra du 13 au 15 Mai 2022 au Laval Virtual Center, fief de la XR française.

Votre mission, si vous l’acceptez, est de développer, en équipe, le meilleur jeu possible en 44h en utilisant les outils Microsoft Azure Playfab.

Que vous soyez professionnels ou amateurs, vous êtes tous attendus dans l’arène!

Sur smartphone, sur console ou sur casque VR/MR, vous choisissez votre poison et le hardware sur lequel vous développez.

Les vainqueurs repartiront avec la cagnotte générée pendant le week end de live Twitch sur la chaîne d’ETR.

Prêts à relever le défi?

