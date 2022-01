Réaction en chaîne Exploradôme, 25 février 2022, Vitry-sur-Seine.

Réaction en chaîne

Exploradôme, le vendredi 25 février à 16:00

Oyez, Oyez apprenti·e·s physicien·ne·s ! Les lois qui régissent le mouvement sont à votre portée ! Venez découvrir de façon ludique quelques principes physiques en faisant chuter, glisser ou bouger divers éléments ! Attention, nos médiateur·rice·s ont concocté des défis pour aller plus loin ! Saurez-vous les relever ? Pour clore le spectacle, vous pourrez réaliser des réactions en chaîne des plus simples aux plus complexes avec des objets du quotidien ! À vous de prévoir ce qu’il pourrait se passer et provoquer le plus d’enchainements !

Tarif : 8 €

Des plus simples aux plus complexes, les réactions en chaîne sont la garantie d’un atelier… renversant

Exploradôme 18 Avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine Centre Ville Val-de-Marne



