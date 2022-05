Reaching Out (Moving Voices), 14 mai 2022, .

Reaching Out (Moving Voices)

2022-05-14 – 2022-05-14

À l’échelle humaine, le monde peut apparaître comme un chaos inextricable dans lequel l’individu tente de survivre en additionnant sa solitude à l’incompréhension de son existence. Dans sa quête de sens et d’identité, l’être humain tente de communiquer avec ses semblables, avec la nature, avec l’univers, avec ceux qui l’ont précédé et ceux qui ne sont pas encore nés, pour enfin comprendre sa nature véritable et trouver un sens. Il le fait par tous les moyens à sa disposition, par sa voix, son corps, sa pensée, ou par le truchement d’outils et d’instruments qu’il ne cesse de créer. Il le fait humblement, passionnément, désespérément, doucement, obstinément, violemment, tendrement, cruellement, impatiemment, froidement, poétiquement, de manière rituelle, dans la frayeur la plus totale ou l’abnégation admirable. Dans sa solitude, enveloppé douloureusement dans celle des autres.



C’est de cette quête, ce besoin de sens, ce désir d’enfin atteindre la paix intérieure, vœu chimérique poursuivi par les Hommes depuis la nuit des temps, que vient nous parler Reaching Out. L’œuvre est composée de quatre pièces musicales de durées inégales, qui chacune, à sa manière, vient aborder le sujet par une entrée unique et singulière.



Avec

– Ondřej Adámek, direction artistique et musicale, idée, concept

– Éric Oberdorff, direction artistique, idée, concept, chorégraphie

– N.E.S.E.V.E.N. (Never Ending Searching for Exact Vocal Expression and Nuances) : Olga Siemienczuk, Shigeko Hata, Landy Andriamboavonjy, Nicolas Simeha, Steve Zheng, Paul-Alexandre Dubois , voix, objets, mouvement

– Cie Humaine : Cécile Robin Prévallée, Pierre Theoleyre, objets, mouvement

– Jeanne Larrouturou, Miguel Ángel García Martín, percussions, mouvement

– Jean-Gabriel Valot, conception de l’éclairage



Oeuvres de

– Ondřej Adamek “Knock Earth Stone Dust, création 2022

– Rino Murakami “Salmon Crossing”, création 2022

– Martin Smolka “Stretto”

– Ondřej Adamek “Schlafen gut. Warm.”, création 2022



Une proposition de Gmem

Durée : 1h15

