Reaching out! Centre Pompidou, 16 juin 2023, Paris.

Le vendredi 16 juin 2023

de 20h00 à 22h00

Tarif plein : 18€

Prix réduit : 14€

Pass ManiFeste : 10€

Pass Jeune : 5€

Concert du groupe Horse Lords et de la contrebassiste Joëlle Léandre

Prenez une contrebassiste d’exception, Joëlle Léandre dont la trajectoire singulière aura croisé Morton Feldman et John Cage, Giacinto Scelsi et Anthony Braxton, prenez un groupe de rock expérimental éclectique issu de Baltimore, mixant « just intonation », polyrythmes et musique répétitive, prenez enfin des logiciels d’IA créative susceptibles de participer à une improvisation live, vous aurez Reaching out : une soirée où l’humain et la machine « rêvent » à se surprendre mutuellement.

Chacun a découvert par l’actualité les prouesses de l’intelligence artificielle capable de créer de la similarité, de générer de nombreux « à la manière de ». Mais qu’en est-il de l’imbrication de la créativité humaine avec les processus d’apprentissage et leurs boucles de rétroaction ?

DR Joëlle Léandre en studio à l’Ircam