Ré-utiliser et transformer. L'imprécision comme méthode. Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy, 27 avril 2022, Nancy.

Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy, le mercredi 27 avril à 18:00

**La notion de patrimoine a longtemps été associée en architecture à celle de monument. Elle apparaît au moment même où l’on prend conscience de la disparition des traces de l’histoire. La législation qui s’est construite autour de la notion de patrimoine consacre cette première acceptation de la notion en établissant des règles de protection.** La notion prend aujourd’hui un sens plus étendu et plus abstrait. Il ne s’agirait plus seulement d’un objet représentatif mais plutôt de ce qui dans un objet ou un ensemble doit après restauration ou réaménagement subsister pour intégrer l’histoire de la construction de notre présent. Cette extension de la notion de patrimoine transforme assez radicalement la manière de considérer la commande en architecture parce que tout projet entre, d’une certaine façon, dans cette problématique du patrimoine et doit néanmoins se transformer… Ce mouvement va créer un ensemble de stratégies spécifiques encouragées aujourd’hui par la nécessité de ré-utiliser, de transformer les usages et de questionner ces constructions à l’aune du cadre normatif actuel et des performances attendues… **Architecte DPLG diplômé de l’École nationale supérieure d’architecture de Nancy, Jean-Marc Weill est titulaire d’un Master in Design Studies (sciences et techniques appliquées en architecture) délivré par Harvard Graduate School of Design en 1990 et Ingénieur Civil diplômé du Conservatoire national de Arts et Métiers en 1999.**

Conférence de l'école d'architecture de Nancy, par Jean-Marc Weill, architecte-ingénieur, fondateur de l'agence C&E (Construction et Environnement)

