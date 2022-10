Re-trouvailles Lannion, 26 octobre 2022, Lannion.

Re-trouvailles

2 rue de Pen Crec’h Lannion Ctes-d’Armor

2022-10-26 – 2022-10-26

Lannion

Ctes-d’Armor

« Deux personnages, empreints de folie douce, vont traverser à leur manière des oeuvres de Georges Aperghis, Jacques Rebotier, François Sarhan et Sylvain Kassap, qui a composé Lao Muse spécialement pour ce spectacle. Une heure durant, les musiciens vont nous faire partager des moments burlesques et poétiques, avec des instruments surprises, percussions corporelles et vocalités inattendues.

Re-trouvailles, c’est un anniversaire pour les musiciens, qui travaillent ensemble tous azimuts depuis plus de 20 ans, entre création et improvisation, théâtre et musique.

Pour le public, ce sera un anniversaire pas comme les autres puisque nos deux personnages ne pourront que faire dérailler la soirée… »

reservation@logellou.com +33 6 73 03 58 85 http://www.logellou.com/

Lannion

dernière mise à jour : 2022-10-19 par