Verdun Musée de la princerie Meuse, Verdun « RE-SONANCE », spectacle de danse Musée de la princerie Verdun Catégories d’évènement: Meuse

Verdun

« RE-SONANCE », spectacle de danse Musée de la princerie, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Verdun. « RE-SONANCE », spectacle de danse

le samedi 3 juillet à Musée de la princerie

L’atelier danse du lycée Margueritte de Verdun investit le Musée de la Princerie pour son spectacle « RE-SONANCE », sur une chorégraphie de Julie Barthélémy. 3 séance de 20 minutes environ, sans réservation (hormis pour la séance de 19h).

Entrée libre, réservation pour la séance de 19h

Assistez à « RE-SONANCE » , restitution de l’atelier danse du lycée Margueritte ! Musée de la princerie 16 rue de la Belle Vierge, 55100 Verdun Verdun Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T19:30:00;2021-07-03T21:00:00 2021-07-03T21:30:00;2021-07-03T22:00:00 2021-07-03T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Verdun Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée de la princerie Adresse 16 rue de la Belle Vierge, 55100 Verdun Ville Verdun lieuville Musée de la princerie Verdun