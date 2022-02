Re-Sister – Exposition de l’artiste plasticienne Jenny Made Maison Marguerite – Curieuse Librairie, 10 mars 2022, Nantes.

2022-03-10

Horaire : 15:30 21:00

Gratuit : non

RE-SISTER est un ensemble de collages et de sculptures réalisés à partir d’images glanées au fil du temps (affiches, photos, publicités), de matériaux de récupération et d’une bonne dose de revendications. Vous serez interpellé.e.s par les regards froids, directs et parfois durs de certains collages, du détournement opéré de ces corps par Jenny et de la beauté simple et joyeuse du résultat. Jenny Made est une artiste du quartier Dalby, l’exposition est une exclusivité mondiale et se tiendra 6 semaines au sein de la librairie.Le vernissage a lieu le vendredi 18 février 2022 à 19h17 en présence de l’artiste.

Maison Marguerite – Curieuse Librairie adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

06 64 47 90 74