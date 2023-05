Re-médiation Cité internationale des arts, 3 mai 2023, Paris.

Du jeudi 04 mai 2023 au mercredi 24 mai 2023 :

mercredi

de 10h00 à 21h00

lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

DU 03 au 24 mai 2023,

Vitrine de la Cité internationale des arts

Re-médiation : redresser un tort ou corriger une faute restaurer, inverser ou arrêter les dommages ou la détresse environnementale ou culturelle, réviser et ré-enseigner un contenu, utiliser un médium différent pour représenter une entité existante…

En 1792, le peuple Aborigène de Tasmanie a vu les voyageurs français de l’expédition de Bruni d’Entrecasteaux (1791-1794) prendre nos plantes, nos objets culturels et semer leur « jardin » sur nos terres au sud de la Lutruwita (Terre de Van Diemen / Tasmanie).

Semer en France les graines nécessaires à notre tradition de vannerie est une forme de dialogue et crée des liens. Cette action n’est rien d’autre qu’une re-germination pour réveiller et prendre possession de notre histoire d’une manière physique et substantielle. Il s’agit d’un échange à travers le temps et l’espace entre nous et nos ancêtres, les nôtres et les vôtres.

Si nos plantes poussent ici, elles nous permettront à nous, le peuple Aborigène de Tasmanie, de récolter et de fabriquer nos paniers loin de chez nous. La fabrication des paniers est une action de survie culturelle. Ce sont des mains et des cœurs unis dans une connectivité mémorielle. Le processus incite également à des prises de conscience et apporte de l’espoir. De nouveaux paniers peuvent être offerts en échange de ceux fabriqués par nos ancêtres qui refont surface dans les collections, afin que nous puissions les ramener dans notre communauté.

Certaines questions se posent : Cet acte de plantation doit-il nécessiter des autorisations de l’administration des jardins publics, des institutions et des musées, contrairement à la manière dont le jardinier Félix Delahaye a entrepris sa plantation de graines françaises en Tasmanie en 1792 ? Ou est-il préférable de procéder à une action type guérilla ? Peut-être les deux ? – Julie Gough

Julie Gough (Australie) est en résidence à la Cité internationale des arts par le biais de l’Université de Tasmanie.

Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de Ville 75004 Paris

Cité internationale des arts 18, rue de l'Hôtel de Ville 75004 Paris

Contact : http://www.citedesartsparis.fr

© Julie Gough, Interrupted (le Jardin), 2020 (work in progress)