### Venez découvrir l’histoire du vignoble rétais, de ses origines à nos jours, à travers la visite commentée de notre exposition temporaire. Puis, prolongez la visite autour d’une dégustation des vins et pineaux de l’île de Ré. Activité en partenariat avec La Coopérative des Vignerons de l’île de Ré.

Gratuit. Réservation obligatoire. 16 places maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T18:00:00 2021-09-17T19:00:00

