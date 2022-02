RE : Les Monstres – sketchs musicaux Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

En 1963, Dino Risi avait ressenti la nécessité de faire un catalogue des monstres de son époque, dans un film justement intitulé Les Monstres, suivi, en 1977, d'une mise à jour hilarante Les Nouveaux Monstres. Aujourd'hui, le constat est accablant : le nombre des monstres a explosé. Il est devenu alors urgent d'établir une nouvelle liste. Rendant hommage au cinéma italien des années 70, la musique originale d'Alexandros Markéas, et la mise en scène de Stephan Grögler font pleuvoir les références à travers la toile rafistolée du barnum, dans un spectacle grinçant où le théâtre se mêle à la musique, le cabaret à l'opéra, le drame à l'humour noir. Emmenés par le comédien Dominique Pinon et le baryton Paul-Alexandre Dubois, les personnages nés sous la plume de Pierre Senges côtoient le mythique et le quotidien, l'odieux, le drôle et le fascinant… On y trouve des monstres littéraires (Richard III), des monstres de cinéma (Dracula), d'autres issus d'un répertoire religieux (les démons), mais aussi des nouveaux venus : monstres du pouvoir, de l'administration, du commerce ou de la morale. Autour d'eux, les tubas du quatuor Opus333 et des percussions sont là pour donner le rythme et faire swinguer la monstruosité. Dans une succession de sketchs percutants, Re: Les Monstres, s'affirme comme une joyeuse critique sociale, ne reniant jamais l'humour et la légèreté pour aborder parfois de brûlants sujets !

