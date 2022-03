RÉ-EXISTENCE 2 – Vernissage Centre d’exposition les Réservoirs Limay Catégories d’évènement: Limay

RÉ-EXISTENCE 2 – Vernissage

Centre d'exposition les Réservoirs, le vendredi 11 mars à 19:00

Vernissage de l’exposition en présence des artistes : Pierre Ardouvin, Adel Bentounsi, Brodette, Malachi Farrell, Pierre Grandclaude, Erwan Keruzoré et Florian Gaité Téléchargements : [Invitation](http://lesreservoirs.free.fr/invitation_reexistence2_w.pdf) [Dossier de presse](http://lesreservoirs.free.fr/DP-LIMAYreservoirs_mars22.pdf)

Gratuit

Centre d'exposition les Réservoirs 2 rue des Réservoirs 78520 Limay

2022-03-11T19:00:00 2022-03-11T22:00:00

