RÉ-EXISTENCE 2 – Rendez-vous avec l’artiste Centre d’exposition les Réservoirs, 10 avril 2022, Limay.

Centre d’exposition les Réservoirs, le dimanche 10 avril à 16:00

| EXPOSITION | RÉ-EXISTENCE 2 —————————– ### Préface de Florian Gaité pour l’exposition “Ré-existence 2” aux Réservoirs jusqu’au 17 avril. Toute résistance est une réinvention de soi. Le regain de vie qu’accompagne le souffle de la révolte, l’intensification de la voix qui crie son opposition ou l’affirmation de soi dans le combat : on ne lutte pas sans redoubler d’existence. D’une manière ou d’une autre, on s’engage toujours à ne plus être le sujet que des forces de domination veulent que l’on soit, à se constituer en somme en une identité indisciplinée, autonome, difficile à maîtriser. Les six artistes réunis pour ce second volet de Ré-existence (**Pierre Ardouvin, Adel Bentounsi, Brodette, Malachi Farrell, Pierre Grandclaude, Erwan Keruzoré**) en sont les exemples mêmes. Tous ont en commun de mettre en œuvre une résistance politique, qui passe ici par la révision de nos filtres de lecture et le réagencement des imaginaires politiques. [Dossier de presse](http://lesreservoirs.free.fr/DP-LIMAYreservoirs_mars22.pdf)

Gratuit

Rencontre avec Erwan Keruzoré pour échanger avec lui à propos de l’exposition Ré-existence 2. Ouvrier et artiste autodidacte, Erwan Keruzoré est la cheville ouvrière de ce projet qui débute en 2019.

Centre d’exposition les Réservoirs 2 rue des Réservoirs 78520 Limay Limay Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-10T16:00:00 2022-04-10T18:00:00