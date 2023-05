Re-découvrir les cinéastes : Vlatko Gilić, cinéaste-philosophe d’ex-Yougoslavie Ateliers Varan, 28 mai 2023, Paris.

Le dimanche 28 mai 2023

de 10h00 à 14h00

.Public adolescents adultes. payant

Plein tarif : 5€

Étudiant·es, -26 ans, RSA : 2€

Cette séance dédiée à Vlatko Gilić s’inscrit dans la série de Dimanches de Varan consacrée à la redécouverte de cinéastes oubliés·es ou méconnu·es. Elle aura lieu le dimanche 28 mai à partir de 10 h aux Ateliers Varan.

Par Federico Rossin, historien du cinéma et programmateur indépendant

Né à Podgorica (Monténégro) en 1935, Vlatko Gilić est diplômé de la faculté d’architecture de Belgrade. Entre 1966 et 1973, il a réalisé une série de 10 courts métrages époustouflants, à la frontière entre documentaire et fiction.

Gilić conçoit le film comme une œuvre philosophique aux saveurs métaphysiques (Le Mythe de Sisyphe de Camus est son livre de référence). Sa signature est strictement formaliste : en travaillant toujours en absence de dialogue, il met l’accent sur l’aspect purement visuel – on pense souvent aux actes sans paroles de Beckett. Ses films sont des miniatures radicales, au caractère fortement métaphorique, qui interrogent la nature humaine et l’inconscient de la société.

Si dans les années 70 son travail est mondialement reconnu et primé, Gilić tombe en disgrâce auprès des autorités yougoslaves au début des années 80 et sa carrière est interrompue. On a trouvé dans ses œuvres des “éléments anti-communistes et anti-étatiques” et il n’a plus obtenu de soutien financier pour réaliser ses scénarios.

Café & croissants offerts à partir de 9:45.

Tarifs : 5€ — 2€ pour les étudiant·es, -26 ans, RSA

Ateliers Varan 6 Impasse de Mont-Louis 75011 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/1348925682622627 01 43 56 75 65 communication@ateliersvaran.com https://www.facebook.com/ateliers.varan https://www.facebook.com/ateliers.varan https://www.facebook.com/events/1348925682622627

Vlatko Gilić In Continuo, Vlatko Gilić