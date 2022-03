Re Cycle, des marathons créatifs autour des enjeux de société Maison des associations de Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Recycle est un événement qui s’inscrit dans les « remixes » proposées par le LabFab. Ces événements s’intéressent à des sujets de société en y apportant une nouvelle approche issue des méthodes de la fabrication numérique. Ce marathon créatif de 3 jours s’intéresse aux filières de recyclage, au cycle de vie des produits électroniques, aux usages responsables du numériques ou encore au textile dans une perspective de réemploi afin de réduire considérablement les impacts environnementaux.

Un marathon créatif et interactif qui se penche sur des sujets de société en essayant d’y apporter une nouvelle approche issue des méthodes de la fabrication numérique. Maison des associations de Rennes 6 Cr des Alliés, 35000 Rennes Rennes Centre Ille-et-Vilaine

