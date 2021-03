Nevers La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers, Nièvre Re-Branche Toi ! Tribute Michel Berger / France Gall La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération, le samedi 6 mars à 20:30

ART MUSIC présente son spectacle hommage à Michel Berger et France Gall,

La comédie-concert, RE-BRANCHE TOI !

Dans une ambiance conviviale, Chanteuses, chanteurs, danseuses et musiciens vous replongent dans l’energie et l’émotion des tubes du couple Michel Berger / France Gall. Tout est réuni pour passer un bon moment de plaisir nostalgique et festif.

Spectacle de 2h30 en 2 parties sous forme de comédie-concert. La première partie : La troupe prépare un concert, des scènes de répétition accompagnent les chansons pour que le show soit prêt !

La deuxième partie : Le concert et sa scénographie

Sur réservation

Re-Branche Toi ! Tribute Michel Berger / France Gall La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers

2021-03-06T20:30:00 2021-03-06T22:30:00

