RDV#18 du CAUE : Habiter et travailler

Nantes

2022-11-24

Horaire : 18:30 20:00

Gratuit : oui sur inscription : www.caue44.com Tout public Habiter et travailler, deux usages dans un même lieu Télétravail, auto-entreprenariat, programmes mixtes… La crise sanitaire que l’on connaît depuis deux ans désormais a profondément modifié le rapport que l’on a avec son logement. Le télétravail notamment engendre la nécessité de trouver un nouvel espace afin de s’isoler pour travailler sereinement. Comment l’habitat doit-il de plus en plus intégrer des espaces de travail et trouver des réponses spatiales de qualité pour s’adapter à de nouveaux besoins liés aux pratiques professionnelles ? Intervenants :Marjolaine Bichet, architecte HMONP, Agence Bertin BichetPierre-Yves Guérin, architecte HMONP, Agence Pierre y Guérin architecte et Guillaume Bichon, Collectif GRU Benjamin Avignon, architecte DPLG, Agence Avignon architecte Loire-Atlantique Développement Île de Nantes Nantes 44200

