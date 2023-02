RDV Théâtral La Maison du Théâtre Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère

RDV Théâtral La Maison du Théâtre, 24 février 2023, Brest . RDV Théâtral 12 Rue Claude Goasdoué La Maison du Théâtre Brest Finistere La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué

2023-02-24 – 2023-02-24

La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué

Brest

Finistere La Maison du Théâtre a à cœur d’accompagner les nombreuses troupes et ateliers du département tout au long de l’année. En plein cœur de l’hiver, vous, public, êtes convié à venir vous frotter aux créations de ces passionnés de théâtre qui œuvrent sur leur temps libre pour le plaisir de vous présenter leur création. Plus de 90 artistes amateurs seront présents dans nos espaces, des plus ordinaires aux plus insolites. Ces artistes vous ont concocté de beaux moments de surprise, d’impro, de travail patient. Un grand Bal Floch clôturera ces deux jours, durant lequel public, comédiennes, comédiens, deviendront danseuses et danseurs en folie le temps d’une soirée ! Organisateur :

La Maison du Théâtre Adresse complète :

12 RUE CLAUDE GOASDOUE accueil@lamaisondutheatre.com +33 2 98 47 33 42 https://www.lamaisondutheatre.com/brest-finistere_accueil.htm La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest

dernière mise à jour : 2023-02-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Brest Adresse Brest Finistere La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Ville Brest lieuville La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest Departement Finistere

Brest Brest Finistere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest /

RDV Théâtral La Maison du Théâtre 2023-02-24 was last modified: by RDV Théâtral La Maison du Théâtre Brest 24 février 2023 12 Rue Claude Goasdoué La Maison du théâtre Brest Finistère finistère La Maison du Théâtre Brest

Brest Finistere