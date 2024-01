RDV théâtral · Festival départemental de théâtre amateur Morlaix, samedi 24 février 2024.

Pour cette 9ème édition du RDV Théâtral organisé par La Maison du Théâtre, c’est à Morlaix que les troupes de théâtre amateur du département se retrouvent. Extraits de spectacles, courtes formes créées pour l’occasion, quelques classiques et auteurs de notre temps sont à retrouver à La Virgule, la MJC de Morlaix, La Barge Théâtre et au Théâtre du Pays de Morlaix.

Nous vous invitons à découvrir ce que ces passionnés de théâtre ont à dire et à montrer durant ces deux jours de fête ! Vous allez vous régaler les yeux, les oreilles et les papilles. .

La Barge, La Virgule, Théâtre et MJC

Morlaix 29600 Finistère Bretagne accueil@lamaisondutheatre.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 11:30:00

fin : 2024-02-24 23:00:00



