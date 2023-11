[Visite guidée] L’Église Saint-Jacques RDV sur le parvis de l’église Saint-Jacques Dieppe, 15 décembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Témoin de l’histoire de Dieppe, l’église Saint-Jacques livre ses trésors Renaissance dans un bel écrin gothique. découvrez la ‘frise des sauvages’ ornant le mur du Trésor ou encore la chapelle de l’armateur Jehan Ango en compagnie d’un guide-conférencier Dieppe Ville d’Art et d’Histoire..

2023-12-15 15:00:00 fin : 2023-12-15 . .

RDV sur le parvis de l’église Saint-Jacques

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Witness to Dieppe’s history, the church of Saint-Jacques reveals its Renaissance treasures in a beautiful Gothic setting. Discover the ‘frieze of savages’ adorning the wall of the Treasury or the chapel of the shipowner Jehan Ango in the company of a Dieppe Ville d’Art et d’Histoire guide.

Testigo de la historia de Dieppe, la iglesia de Saint-Jacques revela sus tesoros renacentistas en un bello marco gótico. Descubra el « friso de los salvajes » que adorna la pared del Tesoro o la capilla del armador Jehan Ango en compañía de un guía de Dieppe Ville d’Art et d’Histoire.

Entdecken Sie den « Fries der Wilden », der die Wand des Schatzhauses schmückt, oder die Kapelle des Reeders Jehan Ango in Begleitung eines Fremdenführers der Stadt Dieppe Ville d’Art et d’Histoire.

Mise à jour le 2023-11-01 par Normandie Tourisme / Attitude Manche