[Balade nature] RDV sur le parking de l’étang Arques-la-Bataille, 8 août 2023, Arques-la-Bataille.

Arques-la-Bataille,Seine-Maritime

Réputée pour son château, son église et son jubé, Arques-la-Bataille séduit aussi par son environnement naturel exceptionnel ! La forêt domaniale d’Arques offre près de 1000 hectares de nature et de détente. Cette hêtraie, gérée par l’Office Nationale des Forêts, a la particularité de présenter des paysages avec de grands bouquets de résineux mêlés à des feuillus. Quelques bijoux s’offrent aux naturalistes curieux, notamment deux belles mares où grenouilles, tritons et salamandres peuvent être observés, et où les libellules, demoiselles et papillons pullulent par beau temps. La forêt possède également deux arbres remarquables ‘le Hêtre Montariol’, l’arbre le plus ancien du massif et la ‘Porteuse d’Eau’, qui constitue une curiosité..

2023-08-08 14:00:00 fin : 2023-08-08 . .

RDV sur le parking de l’étang

Arques-la-Bataille 76880 Seine-Maritime Normandie



Famous for its castle, its church and its rood screen, Arques-la-Bataille also seduces by its exceptional natural environment! The state forest of Arques offers nearly 1000 hectares of nature and relaxation. This beech forest, managed by the Office Nationale des Forêts, has the particularity of presenting landscapes with large clusters of conifers mixed with deciduous trees. Some jewels are offered to the curious naturalists, in particular two beautiful ponds where frogs, newts and salamanders can be observed, and where dragonflies, damselflies and butterflies abound in good weather. The forest also has two remarkable trees, the ‘Montariol Beech’, the oldest tree in the massif, and the ‘Water Bearer’, which is a curiosity.

Arques-la-Bataille, famosa por su castillo, su iglesia y su rosetón, posee también un entorno natural excepcional El bosque estatal de Arques ofrece casi 1.000 hectáreas de naturaleza y relajación. Este hayedo, gestionado por la Office Nationale des Forêts, tiene la particularidad de presentar paisajes con grandes grupos de coníferas mezclados con árboles de hoja caduca. Para los naturalistas curiosos, ofrece algunas joyas, como dos hermosos estanques donde se pueden avistar ranas, tritones y salamandras, y donde pululan libélulas, caballitos del diablo y mariposas cuando hace buen tiempo. El bosque también cuenta con dos árboles notables: el « Hêtre Montariol », el árbol más viejo del macizo, y la « Porteuse d’Eau », una curiosidad.

Arques-la-Bataille, das für sein Schloss, seine Kirche und seinen Lettner bekannt ist, besticht auch durch seine außergewöhnliche natürliche Umgebung! Der Staatswald von Arques bietet fast 1000 Hektar Natur und Erholung. Dieser Buchenwald, der vom Office Nationale des Forêts verwaltet wird, zeichnet sich durch Landschaften mit großen Nadelholzsträußen aus, die mit Laubbäumen vermischt sind. Neugierigen Naturforschern bieten sich einige Juwelen, insbesondere zwei schöne Tümpel, in denen Frösche, Molche und Salamander beobachtet werden können und in denen bei schönem Wetter Libellen, Demoisellen und Schmetterlinge schwärmen. Der Wald besitzt außerdem zwei bemerkenswerte Bäume ‘le Hêtre Montariol’, den ältesten Baum des Massivs, und die ‘Porteuse d’Eau’, die eine Kuriosität darstellt.

