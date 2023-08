Visite guidée : Les arbres remarquables du parc Jouvet – Journées Européennes du Patrimoine RDV sur le belvédère du Champ de Mars Valence, 16 septembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

En plein coeur de Valence, le parc Jouvet conserve des espèces arboricoles exceptionnelles. Cette surprenante visite se concentrera sur les plus beaux sujets, vous invitant à découvrir des merveilles végétales insoupçonnées..

RDV sur le belvédère du Champ de Mars

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In the heart of Valence, the Jouvet Park preserves exceptional tree species. This surprising visit will focus on the most beautiful subjects, inviting you to discover unsuspected plant wonders.

En pleno centro de Valence, el Parque Jouvet alberga especies arbóreas excepcionales. Este sorprendente recorrido se centrará en los ejemplares más bellos, invitándole a descubrir maravillas vegetales insospechadas.

Mitten im Herzen von Valence bewahrt der Parc Jouvet außergewöhnliche Baumarten. Dieser überraschende Besuch konzentriert sich auf die schönsten Exemplare und lädt Sie dazu ein, ungeahnte Pflanzenwunder zu entdecken.

